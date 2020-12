Nell’edizione odierna di Tuttosport si parla dell’infortunio al braccio subito da Osimhen durante una partita con la Nigeria.

Secondo il quotidiano il problema non sarebbe alla spalla, ormai a posto, ma al braccio. Nella manovra per ridurre la lussazione lo staff nigeriano gli avrebbe provocato un’infiammazione al tendine. Il calciatore non riesce ad alzare ancora il braccio e potrebbe saltare anche la partita con la Sampdoria.

Comments

comments