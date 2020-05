Tuttosport, tante le contropartite per Milik: da Diego Costa a Lucas

Il quotidiano Tuttosport ha parlato del futuro di Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli, la cui permanenza in azzurro è assai incerta.

Il polacco ha molti estimatori in giro per l’Europa e, nonostante il Napoli sembra intenzionato ad accettare solo cash, parecchie pretendenti sembrerebbero intenzionate a inserire contropartite tecniche in un’eventuale trattativa. L’Atletico Madrid, ad esempio, vorrebbe proporre Diego Costa per abbassare le richieste di De Laurentiis, mentre il Tottenham sarebbe disposto a rinunciare a Lucas Moura. Anche il Chelsea è molto interessato a Milik e potrebbe offrire Jeremie Boga, attualmente in forza al Sassuolo, mentre la Juve ha proposto Rugani e Pellegrini.

