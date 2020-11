UCL, Juventus-Dinamo Kiev sarà arbitrata per la prima volta da una donna

Luca Marelli, ex arbitro, rivela che Juventus-Dinamo Kiev di Champions League sarà arbitrata da un arbitro donna.

Questa sarà la prima volta in assoluto che un arbitro donna è designata per una partita di Champions League maschile. L’ex arbitro Marelli fa anche l’in bocca al lupo alla Frappart (a cui si unisce tutta la redazione di 100×100 Napoli), l’arbitro scelto per il match; di seguito il tweet:

#JuventusDinamoKiev sarà arbitrata da Stefanie #Frappart, prima donna nella #ChampionsLeague maschile. In bocca al lupo! — Luca Marelli (@LucaMarelli72) November 30, 2020

