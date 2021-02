Udine testa la distanza di sicurezza: domenica esperimento tecnologico alla Dacia Arena

Domenica la Dacia Arena si confermerà laboratorio per la Serie A, nella speranza della riapertura degli stadi.

“Più che uno stadio è un laboratorio. Innanzitutto di idee. Domenica alla Dacia Arena di Udine, in occasione di Udinese-Fiorentina, verrà sperimentata una novità, un innovativo dispositivo tecnologico, ideato dal Gruppo Be Shaping The Future, per monitorare il rispetto delle norme e dei protocolli anti Covid al fine di favorire la riapertura in sicurezza degli stadi.

I circa 350 addetti ai lavori, abitualmente presenti nel matchday alla Dacia Arena, saranno dotati di un dispositivo che segnala con una vibrazione, a chi lo indossa e agli steward, il mancato rispetto del distanziamento sociale permettendo anche il tracciamento dei contatti all’interno dello stadio, nel pieno rispetto della privacy”.

