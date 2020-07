Udinese, ag. Lasagna: “Con un nome straniero, giocherebbe in un top club”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’agente di Kevin Lasagna, Massimo Briaschi, che ha parlato del suo assistito e di Napoli-Udinese.

Di seguito le sue parole:

“Il mercato resta lo stesso per i calciatori forti. Il ridimensionamento sarà per quei giocatori meno ambiti. Lasagna? Se avesse un nome straniero giocherebbe in qualche top club. Sta passando un bellissimo momento, sta bene fisicamente e mentalmente.

Dopo il lockdown i friulani hanno alternato prestazioni buone ad altre sotto tono. Giocando ogni 3 giorni ci può stare. Lo stress è fisico, ma anche mentale. Maggio è un professionista top, ha dimostrato che poteva giocare nel Napoli ancora un paio di anni.“

Comments

comments