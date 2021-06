Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha quasi ufficializzato l’addio di De Paul, dopo le ultime di ieri.

A seguire le sue parole:

“De Paul all’Atletico Madrid? Sono dispiaciuto che vada via. Trovare un altro come lui non sarà facile: lo pagammo 3 milioni. In questi quattro anni ha disputato campionati importanti. Ha qualità e fisicità, merita di giocare la Champions League.”

