Udinese-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Questa sera alle ore 18 si gioca Udinese-Fiorentina, recupero della 26ª giornata del campionato di Serie A. Queste le formazioni ufficiali.

Udinese (3-4-1-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Jajalo, Sema; De Paul; Okaka, Nestorovski. All. Gotti

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Duncan, Castrovilli, Igor; Chiesa, Vlahovic.

Ricordiamo che la partita verrà giocata a porte chiuse per via delle misure restrittive per limitare il contagio del Coronavirus.

