Udinese, Gotti a Sky: “Abbiamo concesso poco al Napoli, non meritavamo di perdere”

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara casalinga contro il Napoli.

“Analisi? C’è grande dispiacere, perdere al 90′ ti pesa ancora di più. Inoltre, a mio parere abbiamo giocato un primo tempo di buon livello, concedendo poco al Napoli e non meritavamo di perdere. La squadra ha fatto tante cose buone oggi. Il mio futuro? Non lo so, non ho segnali dalla società. La squadra ci ha provato, l’atteggiamento è stato quello giusto. Peccato per i gol subiti su calcio piazzato, situazione in cui di solito siamo molto bravi, ma in cui siamo mancati sia oggi che a Bologna.

Non servono attenuanti, ma bisogna fare punti. Quest’anno la buona sorte non ci ha aiutati, anche oggi abbiamo creato parecchie situazioni per fare gol senza riuscirci. La sensazione era che il Napoli facesse fatica a segnarci. Ci sono partite in cui abbiamo meritato di perdere, ma credo che non sia il caso di quella di oggi. Rapporto incrinato con la società? Non credo, non avverto questo tipo di situazione”.

