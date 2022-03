Udinese, il report dell’allenamento odierno: domani la partenza per Napoli

L’Udinese, prossima avversaria del Napoli in campionato, ha svolto, in mattinata, una seduta di allenamento, in vista della difficile trasferta al “Maradona”.

Questo il report pubblicato dalla società sul proprio sito ufficiale: “Una nuova seduta mattutina all’insegna della tattica per i bianconeri in vista della partita contro il Napoli di sabato. Dopo le fasi di attivazione, subito il via alle esercitazioni sui campi del Bruseschi. Domani mattina in programma la rifinitura, nel pomeriggio la partenza per Napoli”.

