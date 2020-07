Udinese, il vice presidente: “Il Napoli ha una corsia preferenziale”

Il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di mercato e di De Paul. Con un occhio al Napoli.

Di seguito le sue parole:

“De Paul? Ieri De Laurentiis mi ha chiamato, ma non per parlare di mercato. Il Napoli è uno dei migliori clienti che abbiamo, ha sempre una corsia preferenziale. Bisogna trovare l’accordo tra tutte le parti. Abbiamo rifiutato un’offerta da un altro club di 35 mln perchè la ritenevamo non congrua.

De Paul è una bellezza, se un giocatore del genere dovesse atterrare a Napoli, la cornice partenopea è il posto migliore per esaltarsi.“

