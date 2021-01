Udinese, Marino: “Colpito dal bel gioco del Napoli, ma anche dai suoi alti e bassi”

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ora direttore tecnico dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Mattino.

Marino ha parlato del momento delle due squadre, che oggi si affronteranno alle 15 alla Dacia Arena: “Non abbiamo la posizione in classifica che meritavamo, abbiamo raccolto qualche punto meno del dovuto, senza dimenticare che dobbiamo recuperare una partita. Colpito dagli alti e bassi del Napoli? Moltissimo, non mi aspettavo la sconfitta con lo Spezia anche per il modo in cui è maturata: ho visto un po’ di partita e sono rimasto colpito dal bel gioco e dalle tante occasioni create dagli azzurri. Il risultato mi ha molto sorpreso”.

