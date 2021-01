Il futuro di De Paul nelle parole del direttore sportivo dell’Udinese, Pierpaolo Marino, prima della partita contro la Juventus.

“I Pozzo non muovono mai i top player a gennaio, posso confermare che resterà. Andrà via, se avrà le giuste richieste, l’estate prossima. I movimenti si faranno dopo le prime partite del mese, rimarremo alla finestra fino all’ultimo giorno, tranne che per gli esuberi che verranno sistemati prima”.

