Udinese, Marino a Sky: “Musso tra i primi tre portieri. De Paul? L’uomo supera il fuoriclasse”

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre-partita della sfida contro gli azzurri.

A seguire le parole di Marino:

“Credo che le valutazioni si fanno quando si va a negoziare. Per me Musso è tra i primi tre portieri in Italia, poi che abbia ancora margini di miglioramento per la giovane età, è vero. Tutto si basa anche sui miglioramenti che ha che sono indiscutibili.

Io credo che il Napoli troverà un Udinese tosta; sappiamo che il Napoli nelle ultime giornate è tra le squadre più in forma del campionato. L’Udinese non regalerà nulla e quella bianconera è una squadra che ha dato filo da torcere a tutte le grandi.

De Paul? Posso dire che l’uomo supera il fuoriclasse, ora che sono da due anni qui me ne sono accorto. Io non faccio conti nelle tasche degli altri per De Paul, mi auguro che chi deve arrivare con le richieste giuste arrivi il più tardi possibile. Io ho fatto il riadeguamento del contratto a lui 10 mesi fa, ci ho messo 5 minuti a farlo dato che non ci ha mai creato il minimo problema. Dobbiamo poi essere anche noi sensibili verso di lui e rispettare quello che vuole.”

Comments

comments