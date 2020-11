Udinese-Milan, rossoneri avanti all’intervallo con un gol di Kessie

Milan avanti all’intervallo sull’Udinese grazie ad un gol di Kessie servito da Ibrahimovic. Proteste per un mancato rigore nel finale.

Terminato il primo tempo tra Udinese e Milan, lunch match della sesta giornata di Campionato. Il Milan è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Kessie al 18′, Ibrahimovic vede l’inserimento dell’ivoriano e lo serve sulla corsa che tutto solo, batte Musso con un potente tiro di destro. Proteste friulane allo scadere per un contatto in area tra Okaka e Ibra, per l’arbitro Di Bello non è rigore.

