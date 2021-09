Udinese-Napoli 0-4: le pagelle di 100×100 Napoli

Alla Dacia Arena di Udine il Napoli ha giocato contro l’Udinese nella quarta giornata del campionato di Serie A 2020-21. Le pagelle di 100×100 Napoli.

SPALLETTI: 8 – Partita preparata bene e approcciata meglio contro una squadra in fiducia. In attesa di metabolizzare le fatiche di Leicester la prevedibile sofferenza dei minuti iniziali gestita con l’umiltà della provinciale sminuendo con il passare dei minuti l’entusiasmo degli avversari. Poi il gioco offensivo, il giro palla, gli scambi negli stretti, i movimenti armoniosi di una squadra compatta hanno evidenziato la bravura di un allenatore che fin da Dimaro sta plasmando le qualità della rosa indirizzandole verso una umile e serena positività come non si è vista negli anni passati. Gli schemi sui calci piazzati la ciliegina sulla torta.

OSPINA: 6,5 – Due sole occasioni da gol per l’Udinese: la prima la regala lui con un disimpegno da brivido, la seconda la sventa di concentrazione sempre lui al 90′, poi tanta personalità nelle uscite alte.

DI LORENZO: 6 – Timido per gran parte della gara appoggia poche volte la manovra ma tiene con attenzione la sua zona di competenza.

RRAHMANI: 7 – Mette il fisico in alcune chiusure difensive, sempre attento e concentrato gioca con personalità e segna l’importantissimo gol del 2-0.

KOULIBALY: 8 – Baluardo insuperabile, segna e fornisce un assist. Serve altro?

MARIO RUI: 7– Una partita di grande spessore in entrambe le fasi, il lancio a Insigne sul primo gol è una perla di precisione e intelligenza, suo anche l’assist del quarto gol.

FABIAN: 7 – Perde qualche palla banale macchiando una prestazione di qualità impreziosita da un palo, un assist e tanti passaggi avversari intercettati.

ANGUISSA: 7 – Vicino al suo primo gol in azzurro si fa apprezzare per l’enorme contributo in entrambe le fasi, in ogni giocata mette fisico, tecnica e determinazione.

POLITANO : 6,5 – Si propone sulla fascia e permette ai compagni un importante scarico del pallone, una spina nel fianco della difesa avversaria ma è mancato forse nella rifinitura.

ELMAS: 7 – Corre, lotta, contrasta, imposta, gioca di fino nello stretto una delle migliori partite da quando è al Napoli.

INSIGNE: 7 – Ha il merito di invertire l’inerzia della partita con le sue giocate suonando la carica e trascinando la squadra verso il successo strameritato.

OSIMHEN: 7 – Segna e fa reparto da solo, corre su tutto il fronte dell’attacco e mette ansia alla difesa avversaria, deve migliorare in lucidità nella gestione del pallone.

ZIELINSKI (dal 71′ al posto di Politano): S.V. – Entra quando la partita non ha più nulla da dire ma a lui questi minuti servono come il pane per migliorare la condizione.

LOZANO (dal 71′ al posto di Insigne): 6 – Tocca un pallone e fa gol.

OUNAS (dall’81′ al posto di Fabiàn): S.V. – Pochi minuti di volontà e fame di gol.

PETAGNA (dall’81’ al posto di Osimhen): S.V. – Pochi minuti anche per lui per spezzare il ritmo partita.

ZANOLI (dall’86′ al posto di Mario Rui): S.V. – Il tempo dell’esordio con la maglia del Napoli che è anche una dimostrazione dell’enorme feeling di Spalletti con il gruppo.

ARBITRO MANGANIELLO (di Pinerolo): 6,5 – Una gara gestita con serenità dove non ha sbagliato praticamente nulla, forse manca qualche giallo ai friulani ed è esagerato quello a Mario Rui.

