Udinese-Napoli: da domani in vendita dei biglietti per il settore ospiti, prezzo e modalità di vendita

L’annuncio della SSC Napoli sul sito ufficiale del club.

Da giovedì 16 settembre saranno in vendita i biglietti per Udinese-Napoli, quarta giornata di Serie A in programma lunedì 20 settembre alle ore 20.45.

La vendita scatterà dalle ore 10 (sul sito https://sport.ticketone.it/search)

I biglietti del settore ospiti e resteranno disponibili fino alle ore 19 di domenica 19 settembre.

La vendita dei tagliandi ai residenti della regione Campania sarà consentita ESCLUSIVAMENTE nel settore ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società S.S.C. Napoli.

Per questa gara NON sarà valido il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

SETTORE OSPITI: prezzo 30€.

Per tutte le altre informazioni sulle modalità di vendita collegarsi al sito ufficiale della SSC Napoli CLICCANDO QUI.

