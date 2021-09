Udinese-Napoli, le due squadre hanno gli stessi gol fatti e subiti

Domani sera il Napoli sarà ospite dell’Udinese alla Dacia Arena, una sfida che vede le due squadre avere stessi gol fatti e subiti in campionato.

Nelle prime tre giornate il conto totale di gol fatti e subiti per entrambe le squadre è di, rispettivamente, 6 e 2. I bianconeri hanno vinto contro Venezia e Spezia rispettivamente per 3 a 0 e 1 a 0, mentre alla prima di campionato, contro la Juventus, è arrivato il pari per 2 a 2. Questi risultati portano il conto totale di 6 gol fatti e 2 subiti.

Il Napoli di Spalletti ha vinto tutte e tre le partite giocate fino ad ora, compreso il big match contro la Juventus, con i seguenti risultati: 2 a 0, 2 a 1 e 2 a 1. Il conto totale, anche in questo caso, è proprio di 6 gol fatti e subiti

