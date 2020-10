Udinese-Parma, finisce 3-2: i friulani lasciano l’ultimo posto in classifica

Finisce 3-2 la sfida tra Udinese e Parma, vittoria che porta i primi tre punti nella classifica dei friulani che agganciano proprio gli emiliani.

Vince l’Udinese una partita ricca di gol contro il Parma, agganciato in classifica proprio dai friulani che conquistano i primi tre punti del loro campionato.

E’ però il Parma a spezzare l’equilibrio alla mezz’ora: azione personale di Hernani, che supera Arslan e con un destro sporco beffa Nicolas, oggi sostituto di Musso nella porta bianconera. Reazione immediata per i friulani: calcio d’angolo battuto forte e stacco imperioso di Samir, che mette ancora in evidenza le difficoltà difensive della squadra di Liverani nella marcatura a zona. Nella ripresa, ripartenza da parte di Kurtic, che consegna la sfera a Pereyra, deviazione da parte di Iacoponi e gol che ribalta il punteggio. Pussetto, appena entrato, lascia poi partire un destro dai 30 metri: Sepe non può intervenire ed è 3-2.

Comments

comments