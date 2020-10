Udinese, Pereyra: “Scudetto? Se la giocano in quattro, c’è anche il Napoli”

Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato del suo ritorno in Serie A.

L’argentino si è soffermato anche sulla lotta Scudetto, dicendo la sua sulle probabili favorite alla vittoria finale: “Scudetto? Tra le favorite è d’obbligo includere Inter e Juventus, due squadre costruite per vincere, ma non possiamo dimenticarci dell’Atalanta, che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo. Per me, c’è da includere anche il Napoli, che è una grandissima squadra. Credo che alla fine saranno queste quattro squadre a giocarsi lo Scudetto”.

