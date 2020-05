Il Presidente dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Gazzettino.

“Non sono io a chiedere di non ripartire il 13 giugno, ma più tardi. Lo chiedono i preparatori atletici. Io non ho inventato nulla, ho semplicemente dato voce a un’esigenza fisiologica dei calciatori e di chi deve prepararli. La ripresa del campionato sarà molto insidiosa, soprattutto per l’aspetto infortuni. Ma adesso non resta che aspettare l’ufficialità della cosa.”

