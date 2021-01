Stefano Campoccia, vice presidente dell’Udinese, ha parlato ai micofoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dell’affare Llorente.

“La liquidità è limitata e questo condiziona il mercato. Mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco. Llorente è un calciatore di grande livello, al Napoli non ha giocato molto solo per la forte concorrenza. Io e De Laurentiis ci siamo avvicinati molti, tra i club c’è sintonia”.

