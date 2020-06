UEFA, a Lisbona la Final Eight di Champions: c’è anche la decisione sull’Europa League

Il comitato esecutivo della UEFA, principale organo calcistico europee, ha preso due importanti decisioni sul futuro di Champions ed Europa League.

A breve arriverà anche l’ufficialità da Ceferin, ma è ormai deciso che la massimo competizione europea si giocherà a Lisbona, con la formula della Final Eight. Prima si disputeranno gli ottavi di finale mancanti (tra cui Juventus-Lione e Barcellona-Napoli), dopodiché si procederà con quarti, semifinali e finale.

Anche l’Europa League verrà disputata con la medesima formula, ma si giocherà in Germania: anche in questo caso, si porterà prima a termine il programma degli ottavi di finale, di cui si è già giocata la gara di andata. Discorso diverso per Roma-Siviglia e Inter-Getafe: le due italiane si giocheranno l’accesso ai quarti in gara secca. Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia le sedi delle partite. Per quanto riguarda la Supercoppa Europea, si giocherà a settembre a Budapest.

