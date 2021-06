UEFA, abolita la regola del gol in trasferta in tutte le coppe: c’è l’ufficialità

La UEFA ha deciso di abolire la regola del gol che fino ad oggi regolava i pareggi in incontri di andata e ritorno decretando vincitrice la squadra che aveva segnato più reti fuori casa.

Ora, in caso di pareggio, si procederà direttamente con i classici tempi supplementari, per poi passare alla lotteria dei calci di rigore in caso di ulteriore parità. Ad annunciarlo, è stato lo stesso ente di governo del calcio europeo con un comunicato ufficiale del presidente Ceferin: “L’impatto della regola ora va contro il suo scopo originale in quanto, infatti, ora dissuade le squadre di casa, soprattutto all’andata, dall’attaccare, perché temono di subire un gol che darebbe agli avversari un vantaggio decisivo […] È giusto dire che il vantaggio in casa oggi non è più così significativo come una volta […] Il Comitato Esecutivo UEFA ha preso la decisione corretta sostenendo che non è più appropriato che un gol in trasferta abbia più peso di uno segnato in casa”. La nuova regola sarà in vigore già dalla prossima stagione e si applicherà a tutte le competizioni UEFA per club (comprese femminili e giovanili).

