La Macedonia del Nord di Elmas è sotto i riflettori della UEFA per la possibilità di violazione del protocollo anti-Covid.

In particolare, si parla di alcuni membri della nazionale ma di cui non si conoscono i nomi. Le irregolarità sarebbero state commesse il 19 giugno, ad Amsterdam, nel corso dei test per il covid; per i giocatori le accuse sono di comportamento scorretto e possibile violazione del protocollo.

La UEFA ha già nominato una commissione disciplinare per trattare il caso.

