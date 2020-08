UEFA, Ceferin: “Final Eight, ci penseremo di sicuro in futuro”

Aleksandar Ceferin, intervistato da Reuters nel giorno della finale tra PSG e Bayern, parla della scelta di adottare il formato delle Final Eight per Champion’s League e Europa League.

Di seguito le sue parole. Il presidente della UEFA rivela che ci penseranno per il futuro a questo formato.

“Siamo stati costretti a farlo ma alla fine possiamo dire di aver scoperto qualcosa di nuovo. Quindi ci penseremo di sicuro in futuro. Senza una gara di ritorno le squadre sono costrette a giocarsi il tutto per tutto, a segnare, con poche tattiche. Se tutto si gioca in una singola partita e una squadra segna, l’altra deve segnare il prima possibile.

Se si tratta di un sistema con andata e ritorno, allora c’è tutto il tempo per vincere la partita successiva. Partite più emozionanti di sicuro, ma ovviamente dobbiamo anche pensare al fatto che abbiamo meno incroci e le emittenti potrebbero lamentarsi della riduzione delle gare, ne dovremo discutere quando la situazione di emergenza sarà finita.

E’ un formato interessante, sicuramente più emozionante di quello che c’era prima. Non ne abbiamo ancora discusso con nessuno ma se proseguissimo su questa strada, potremmo avere una settimana dedicata al calcio in una città.“

