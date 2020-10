UEFA, Ceferin: “Improponibili i playoff in Italia. La Super Champions ucciderebbe il calcio”

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato nel corso della maratona “Sport Lab”, evento digitale organizzato dal Corriere dello Sport.

Il numero uno della Federazione si è detto fiducioso di concludere la stagione, nonostante l’emergenza Coronavirus: ““Siamo sempre ottimisti, altrimenti ad agosto non avremmo potuto concludere la Champions maschile, quella femminile, l’Europa League e la Youth League. Le scelte che abbiamo fatto a marzo spostando le competizioni si sono rivelate giuste. Una nuova emergenza? Sono sicuro che non si ripeterà. L’unico interrogativo che ci stiamo ponendo è se gareggeremo in presenza di spettatori. Il nostro protocollo funziona. Avere 13 calciatori a disposizione per una partita è un numero molto stretto, è vero, ma i problemi sono altri: gli stadi vuoti, la quarantena, i test praticamente ogni giorno. L’alternativa è chiudere tutto, ma il mondo non si può fermare.

Playoff in Italia? La decisione spetta a ciascuna lega, ma il modello utilizzato per Champions ed Europa League non credo sia utilizzabile nei campionati. Non è giusto gareggiare tutto l’anno per il vertice e poi essere eliminati perdendo solo un incontro. Super Champions? Penso che si tratti di un’invenzione italiana, non è una nostra proposta. Sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club che pensano di meritare di vincere più di altri ma che in realtà vincono poco. Non è una discussione seria, questa decisione ucciderebbe il calcio. Sono fortemente contrario.

Sono preoccupato per la situazione finanziaria. Abbiamo annunciato dei fondi per sostenere i club: normalmente vengono usati per le infrastrutture, ma stavolta possono spenderli come vogliono. Posticipando l’Europeo come Uefa abbiamo perso tra i 100 e i 200 milioni. Fair play finanziario? Il calcio europeo ha recuperato le perdite grazie a questo strumento, ma naturalmente dobbiamo riformare il sistema perché i tempi cambiano. Il VAR? La mia idea è che venga usato per le situazioni più chiare e ovvie. In alcune leghe viene fermato il gioco per troppi minuti, questo non è positivo per il calcio. Per me ci sono seri dubbi su come viene interpretato il fallo di mano, sul fuorigioco di uno o due centimetri e sul portiere che durante il calcio di rigore viene sanzionato se oltrepassa la linea di porta di pochi centimetri”.

