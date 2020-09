UEFA, Christillin: “Apertura stadi? Si farà di tutto affinché questo possa avvenire”

Evelina Christillin, membro del consiglio UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio KissKiss Napoli.

“Io ero allo stadio in Juve-Samp e sembrava tutto liscio. Ieri invece contro la Roma si sono visti dei passi indietro. Ci sono dei lavori in corso ed è normale che sia così. Rabiot ha fatto qualche pasticcio di troppo. Se Ronaldo ha detto quelle cose evidentemente è vero, poi come si fa a non avere il sorriso quando c’è un campione straordinario come Pirlo nello spogliatoio. Io lo conosco bene ed è davvero una persona meravigliosa. Apertura stadi? Questa è una domandona. L’UEFA ribadisce la totale legittimità di ogni governo di prendere decisioni autonome per ogni paese. Il sistema calcio rischia la bancarotta se continua a non avere introiti dai botteghini. Si farà di tutto perché questo possa avvenire.”

