UEFA, due possibili scenari per la ripresa di campionati e coppe

La Uefa ha rinviato le amichevole internazionali e i playoff dell’Europeo che si sarebbero dovuti disputare il prossimo giugno.

È questa la decisione al termine di una videoconferenza tra le 55 Federazioni calcistiche (per la FIGC c c’era il direttore generale, Marco Brunelli). Ma nel vertice si è parlato anche della ripresa dei campionati e delle coppe europee, con l’ente presieduto da Aleksander Ceferin che ha confermato la volontà di terminare le competizioni, giocando anche a luglio e agosto, se le condizioni sanitarie legate all’emergenza coronavirus lo consentiranno. Sul tavolo ci sono due scenari.

Il primo scenario è che i tornei nazionali e le coppe europee ripartano in parallelo: Serie A, Premier League e tutti gli altri campionati continentali finirebbero così a fine luglio, mentre Champions League ed Europa League dovrebbero concludersi entro la prima metà di agosto. Ancora da definire il calendario: non è da escludere anche la possibilità di giocare le coppe nel weekend e i campionati in settimana. Il secondo scenario prevederebbe che i tornei nazionali riprendano a fine giugno e le coppe a seguire. In questo caso Champions ed Europa League si disputerebbero per tutto il mese di agosto. Lo riporta Sky Sport.

