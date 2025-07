Uefa e FIGC incontrano il Comune per una valutazione sul Maradona in chiave Europei

Stadio Maradona: il Napoli ha esplicitato il suo ‘no’ al Comune che invece – riferisce Il Mattino – insiste su Fuorigrotta per avere gli Europei

“Il Maradona non è idoneo a ospitare Euro ’32”, ed ancora: “Il Napoli intende investire risorse proprie per la realizzazione di un nuovo impianto, in grado di ospitare anche gli Europei 2032”, sono alcuni passaggi della nota ufficiale diffusa ieri dal Calcio Napoli in seguito all’incontro a Palazzo San Giacomo con i delegati di Figc e Uefa (per il Napoli l’avv. Testa) per la riqualificazione del Maradona.

Le delegazioni di Uefa e Figc stanno iniziando a incontrare le amministrazioni comunali ed a Napoli sono rimasti convinti della bontà del progetto illustrato. La strategia del Napoli però è puntare sul nuovo stadio: “Dopo due anni di studi da parte dei tecnici incaricati dalla società, sono stati esclusi i presupposti di compatibilità per un investimento al Maradona. Anche gli interventi ipotizzati dal Comune, non soddisfacenti sotto il profilo della sostenibilità economico finanziaria degli stessi, non consentirebbero l’adeguamento agli standard che devono caratterizzare un impianto moderno”.

Il Comune, per ora, ha messo sul piatto 10mln per la riapertura del terzo anello ed ha chiesto 150mln alla Regione, ma – riferisce il quotidiano – il problema dei fondi è effettivamente esistente ed il Napoli non investirà. ADL investirà nel progetto “Caramanico”, zona Poggioreale, nei pressi dell’area mercatale. Il progetto è stato presentato alla Zes e il 4 settembre è attesa la conferenza dei servizi. In cui il Comune dovrebbe comunicare le sue perplessità sul progetto, a partire dal nodo relativo all’area mercatale.

Il club, però, sostiene di voler puntare fortemente sul nuovo stadio, candidandolo anche per gli Europei

