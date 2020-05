UEFA, il Coronavirus cambia il Fair Play Finanziario: le possibili novità

Nell’ultimo congresso tenuto ad Amsterdam, il presidente UEFA Aleksander Ceferin ha parlato del Fair Play Finanziario e dell’emergenza Coronavirus.

Secondo il leader del massimo organo calcistico europeo, il FPF dovrà, per forza di cose, adattarsi alla nuova situazione e rinnovare il proprio sistema. Secondo RMC Sport, la UEFA non mette assolutamente in discussione i principi base del FFP, ma sta pensando di ammorbidire le richieste nei confronti dei club, solitamente tenuti a far quadrare i conti al termine di ogni esercizio.

In particolare, la scadenza per l’esame dei conti potrebbe diventare biennale e il massimo passivo autorizzato portato da 30 a 60 milioni. Inoltre, i prossimi studi approfonditi sui conti della società dovrebbero essere spostati all’autunno 2021 e prendere in esame le ultime due stagioni.

Da analizzare il caso del Manchester City, escluso dalle competizioni europee per due anni, lo scorso 14 febbraio. Il club campione d’Inghilterra in carica ha fatto ricorso al TAS di Losanna ma, al momento, è tutto in standby: una fase di stallo che potrebbe rivelarsi positiva per i Citizens. La squalifica sarebbe operativa solo dopo la sentenza del TAS e, qualora arrivasse a stagione già iniziata, garantirebbe comunque la partecipazione del City alla prossima Champions, facendo scalare il divieto di presenza alla stagione successiva.

