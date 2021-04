UEFA, il ranking aggiornato: la Roma sale ancora, stabile la posizione del Napoli

Al termine della tornata di quarti di finale di Champions League ed Europa League, la UEFA ha pubblicato il ranking aggiornato.

Troviamo ben tre squadre italiane in top 20, prima delle quali la Juventus, che occupa la quarta posizione di questa speciale classifica, in coabitazione con il Manchester City, che affronterà il Paris Saint-Germain nella semifinale della principale competizione continentale. Sta dando i suoi frutti il bel percorso in Europa League della Roma, che eliminando l’Ajax (conquistando l’accesso alle semifinali) ha raggiunto il Tottenham in quattordicesima posizione. Stabile, in ventesima posizione, il Napoli, con i suoi 74.000 punti.

Questa la top 20:

1. Bayern 134.000

2. Real Madrid 126.000

3. Barcellona 122.000

4. Manchester City 120.000

4. Juventus 120.000

6. Atlético Madrid 115.000

7. Paris Saint-Germain 113.000

8. Manchester United 109.000

9. Liverpool 101.000

10. Arsenal 98.000

10. Siviglia 98.000

12. Chelsea 92.000

13. Borussia Dortmund 90.000

14. Roma 88.000

14. Tottenham 88.000

16. Porto 87.000

17. Ajax 82.500

18. Shakhtar 79.000

19. Lione 76.000

20. Napoli 74.000

Sorride all’Italia anche la classifica per campionati, visto che il nostro paese ha ulteriormente allungato in classifica sulla Germania, vista l’eliminazione del Bayern Monaco, ed è ora sicura di chiudere il quinquennio 2016/21 al terzo posto. Già dopo il quinto turno della fase a gironi l’Italia ha conquistato la matematica certezza di avere quattro squadre in Champions League non solo nell’edizione 2021/22 ma anche in quella 2022/23, e il prossimo obiettivo è confermare il risultato anche in vista dell’edizione 2023/24.

Comments

comments