UEFA, Jorginho tra i nominato per il premio Giocatore dell’anno

La UEFA ha annunciato la lista dei nominati come Giocatore dell’anno ed Allenatore dell’anno. Nella prima c’è Jorginho.

Tra i nominati della seconda, invece, c’è il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini. Il centrocampista ex Napoli se la dovrà vedere con Kanté e De Bruyne per la vittoria del premio; per quanto riguarda il premio di Allenatore, oltre a Mancini ci sono Tuchel e Guardiola.

I vincitori dei due premi saranno annunciati il 26 agosto, in occasione dei sorteggi di Champions League.

