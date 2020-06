UEFA, le date ufficiali di Champions ed Europa League

Come già anticipato, la UEFA ha stabilito la formula e le rispettive sedi per il prosieguo di Champions League ed Europa League.

Le due competizioni continentali andranno avanti con la formula della Final Eight, e verranno disputate, rispettivamente, a Lisbona e in Germania. Sono, ora, ufficiali anche le date: per quanto riguarda la Champions League, si disputeranno dal 12 al 23 agosto quarti, semifinale e finale in gara unica. Il 10 luglio verrà sorteggiato il tabellone.

L’Europa League, invece, riprenderà il 5 e il 6 agosto, date in cui verranno giocate le gare di ritorno degli ottavi di finale, ad eccezione di Roma-Siviglia ed Inter-Getafe che si giocheranno in gara secca. Si procederà, poi, con i turni successivi, con la finale che verrà disputata il 21 agosto.

