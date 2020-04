UEFA: No alle Coppe via Ranking, bisogna concludere i campionati

La Uefa ha ribadito le linee guida per l’ammissione alla Champions ed all’Europa League 2020/21. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

“La Uefa ha ribadito che i campionati devono concludersi a inizio agosto. Per una questione relativa ai contratti in scadenza il 30 giugno sarebbe meglio chiudere il 31 luglio (del tema se ne occuperanno le singole federazioni, probabile una presa di posizione in favore del prolungamento anche da parte del sindacato dei giocatori) ma l’orientamento del governo del calcio europeo è quello di arrivare, se necessario, fino al 2 agosto.

L’Esecutivo ha ribadito che, rispettando la salute dei calciatori, i campionati vanno portati a termine in campo, ma ha aperto anche ad altre due soluzioni: quella di ridurre in corsa il format, dando tempo a Leghe e federazioni di comunicare i “tagli” entro il 25 maggio (via libera dunque ai playoff per il titolo e ai playout retrocessione) e quella di chiusura anticipata dei tornei qualora il coronavirus rendesse impossibile la ripartenza.

Ipotesi, quest’ultima, normata perché l’assegnazione dei posti nelle coppe europee segua criteri meritocratici: no secco all’utilizzo del rankin europeo o delle wild card. In coppa va chi lo merita in base alla classifica e alla media punti (se due formazioni hanno disputato un numero diverso di incontri). In ogni caso, sarà la Uefa ad avere l’ultima parola sulle squadre da ammettere indicate dalle federazioni”.

L’articolo completo sulle pagine del Corriere dello Sport.

