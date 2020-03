UEFA, ripresa Champions ed Europa League: formula sprint per iniziare e chiudere a luglio

Ieri la riunione tra UEFA, Eca ed European Leagues ha portato a nuove idee e soluzioni per chiudere la stagione del calcio continentale.

La riunione di ieri tra UEFA, Eca (associazione dei club europei) e l’European Leagues (che rappresenta le leghe nazionali) ha portato dei passi avanti non solo per la ripresa dei campionati, che avranno la precedenza sulle coppe, ma anche per la Champions e l’Europa League. L’idea è quella di strutturare le partite che mancano come dei piccoli Europei: una formula sprint che ne consenta la chiusura, dopo il 15 luglio, in due settimane, con la possibilità, in questo modo, anche di salvaguardare le vacanze dei calciatori e la ripresa in tempi utili della stagione successiva. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

