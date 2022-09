Uefa, sanzioni per 8 club: ci sono Roma, Juventus , Milan e Inter

Il Club Financial Control Body dell’Uefa ha annunciato una serie di sanzioni per otto club che hanno violato il Fair Play Finanziario.

Gli otto club non hanno rispettato i paramentri imposti dalla Uefa nel periodo 2018-2022. Tra essi, ci sono quattro club italiani: Juventus, Inter, Milan e Roma. Le altre quattro squadre sono il Monaco, il Paris Saint-Germain, il Marsiglia e il Besiktas.

I club hanno sottoscritto un accordo con la Uefa per un risarcimento pari a 172 milioni di euro. L’accordo tra Uefa e club è il seguente: le otto società pagheranno il 15% del contributo in modo incondizionato, il restante (85% ndr) sarà pagato solo se nei prossimi 3-4 anni non si raggiungeranno gli obiettivi di bilancio necessari (in base al settlement agreement tra Uefa e singoli club).

Il settlement agreement per Milan e Juventus è di tre anni, quattro, invece, per Roma e Inter.

Gli otto club che non hanno rispettato i paletti imposti dalla Uefa, dovranno quindi pagare il 15% del contributo in modo incondizionato. Ecco le sanzioni per le quattro squadre di Serie A:

Il Milan dovrà pagare 2 milioni di euro (15 milioni se non rientrerà nei 3 anni).

La Juventus dovrà pagare 3.5 milioni di euro (23 milioni se non rientrerà nei 3 anni).

L’Inter dovrà pagare 4 milioni di euro (26 milioni se non rientrerà nei 4 anni).

La Roma dovrà pagare 5 milioni di euro (35 milioni se non rientrerà nei 4 anni).

