UFFICIALE – A Sky i diritti 21/24 di Champions, EL e della nuova Conference League

Sky ha annunciato l’acquisizione dei diritti per la Champions League, l’Europa League e la nuova Conference League fino al 2024.

Attraverso il proprio sito ufficiale, Sky ha annunciato poco fa di aver acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League per il triennio 2021-2024 e di tutte le 282 partite a stagione dell’Europa League e della nuova Europa Conference League sempre dal 2021 al 2024 (vi accederanno la 6^ classificata se la squadra vincitrice della Coppa Italia si classificherà dal settimo posto in giù e 7^ classificata se la squadra vincitrice della Coppa Italia finirà sesta o avrà già ottenuto la qualificazione a Champions o Europa League).

Comments

comments