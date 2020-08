UFFICIALE – AIA, cambia il regolamento: unica commissione per Serie A e B

C’è un cambio di regolamento per l’AIA deciso dal Consiglio Federale che si è tenuto nella giornata di oggi e che riguarda le commissioni di Serie A e B.

A seguire la nota ufficiale:

“Il Consiglio Federale ha votato all’unanimità la richiesta dell’AIA di modifica del Regolamento AIA e delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici (in allegato), tese ad aggiornare l’organizzazione degli arbitri italiani in virtù delle diverse novità introdotte negli ultimi anni.

Tali modifiche sono anche finalizzate alla costituzione, a decorrere dalla Stagione Sportiva 2020/2021, della Commissione Arbitri Nazionali per i campionati di Seria A e di Serie B (CAN) in luogo delle attuali due commissioni CAN A e CAN B.“

