UFFICIALE – Ajax, caso Onana: squalifica di 12 mesi per doping

L’organo disciplinare della UEFA ha deciso una squalifica di 12 mesi per Onana, positivo al test anti-doping del 30 ottobre scorso.

In merito, l’Ajax ha diramato un comunicato ufficiale:

“La mattina del 30 ottobre, Onana non si sentiva bene. Voleva prendere una pillola per alleviare il dolore. Inconsapevolmente ha preso Lasimac, un farmaco precedentemente prescritto a sua moglie. La confusione di Onana lo ha portato a prendere erroneamente la medicina di sua moglie, causando alla fine questa situazione.

L’organo disciplinare dell’UEFA ha dichiarato che Onana non aveva alcuna intenzione di barare ma ha ritenuto, sulla base delle norme antidoping applicabili, che un atleta abbia il dovere in ogni momento di non assumere sostanze vietate.”

