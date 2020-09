UFFICIALE: Allan è un calciatore dell’Everton

Adesso è ufficiale, Marques Allan passa dal Napoli all’Everton. Il centrocampista brasiliano ha firmato un contratto triennale con i Toffies. Questi gli annunci dei due club.

We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan

September 5, 2020