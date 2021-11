Il Camerun ha ufficializzato la convocazione del centrocampista del Napoli Frank Anguissa.

Anguissa sarà quindi impegnato con il Camerun per le sfide del 13 (con il Malawi in trasferta) e 16 novembre (in casa con la Costa d’Avorio) valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

