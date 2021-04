UFFICIALE. Anche Bernardeschi positivo al covid, il comunicato della Juventus

Dopo Bonucci e Demiral arriva l’ufficialità sul terzo calciatore positivo al covid: è Federico Bernardeschi.

Questo il comunicato della Juventus.

“La Juventus comunica che nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico. La Società rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”.

