Ultimo in ordine di tempo, anche per la Bundesliga è arrivato lo stop per via dell’emergenza Coronavirus; la giornata di questo week-end è rinviata.

Inoltre, la Federazione calcistica tedesca raccomanda che i club chiedano la sospensione del campionato fino al 2 aprile nella prossima riunione.

L’obiettivo rimane, come per gli altri campionati, quello di far concludere il campionato entro l’estate.

Comments

comments