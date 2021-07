UFFICIALE. Ancora una stagione in prestito per l’azzurro Zerbin

Arrivato a Napoli nel 2017 Alessio Zerbin ha giocato solo nelle giovanili azzurre prima di andare in prestito in club di Serie C nell’ordine Viterbese, Cesena e Pro Vercelli.

L’attaccante classe ’99 si prepara a vivere un’altra stagione in prestito questa volta al Frosinone in Serie B.

Ad annunciarlo il club ciociaro cn questo comunicato:

“Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Alessio Zerbin. Il calciatore classe 1999 arriva a titolo temporaneo”.

