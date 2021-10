Lozano torna in Nazionale: è tra i convocati del Messico per le qualificazioni del Mondiale.

Gerardo Martino, ct del Messico, ha annunciato la lista dei convocati per le prossime tre gare valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. Il Messico affronterà Canada, Honduras e El Salvador. Nella lista compare anche l’esterno offensivo del Napoli Hirving Lozano, che dunque torna in Nazionale dopo aver rinunciato l’ultima volta per via dei problemi fisici.

Comments

comments