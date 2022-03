UFFICIALE – Argentina-Italia il 1° giugno, si giocherà a Wembley

La UEFA ha dato il via libera alla sfida tra Argentina e Italia, rispettivamente campioni di Coppa America e dell’Europeo.

Sfida di cui già si parlava da tempo. Ora la UEFA ha ufficializzato che la partita si giocherà al Wembley; a seguire il comunicato ufficiale:

“L’iconico stadio londinese di Wembley ospiterà la partita tra l’Italia, vincitrice di UEFA EURO 2020, e l’Argentina, campione della Coppa America CONMEBOL 2021, mercoledì 1 giugno 2022 (alle 19:45 ora locale).

Per la gioia degli amanti del calcio di tutto il mondo, i biglietti per questa storica sfida che darà ai tifosi la possibilità di vedere i campioni in carica dei due migliori continenti calcistici del mondo sfidarsi nell’ambita Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, saranno in vendita su UEFA.com a partire dalle 14:00 CET di giovedì 24 marzo.

Ventinove anni dopo la sua ultima edizione, il rilancio di questo leggendario appuntamento calcistico è il risultato della lunga collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e servirà da catalizzatore per lo sviluppo del calcio a livello globale – unendo paesi, continenti e culture, dimostrando anche ai tifosi di tutto il mondo che il calcio può essere una forza positiva in tempi difficili.

Riuscirà l’Argentina a seguire le orme della squadra di Diego Maradona che vinse il titolo nel 1993 grazie a un successo ai calci di rigore sulla Danimarca? O sarà l’Italia a emulare il successo della Francia nel 1985, quando i campioni d’Europa in carica trionfarono sull’Uruguay nella competizione inaugurale?

Acquista i biglietti

La vendita dei biglietti per la “Finalissima” 2022 inizierà su UEFA.com alle 14:00 CET del 24 marzo. La capienza sarà di 86.000 spettatori e i biglietti saranno venduti in base all’ordine d’arrivo.

Prezzi dei biglietti:

– Categoria 3 : £25

– Categoria 2 : £40

– Categoria 1 : £55

– Ticket+ : £99

(Il Ticket+ è un posto di categoria 1 con accesso al Wembley Club, una lounge premium, una bevanda in omaggio e l’accesso al bar a pagamento e ai servizi di ristorazione. Per questa categoria sarà attiva una prevendita dal 22 al 24 marzo).

– Biglietti accessibili per spettatori con disabilità: £25

I biglietti saranno consegnati tramite l’applicazione ufficiale UEFA Mobile Ticket. Gli acquirenti dei biglietti dovranno scaricare l’applicazione ufficiale, disponibile sia per gli utenti Android che iPhone.

Con questa app, i tifosi in possesso di biglietti possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro, in qualsiasi momento e ovunque su un altro smartphone iOS/Android.“

