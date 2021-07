UFFICIALE – Atalanta, dal Verona arriva Lovato

Con un comunicato ufficiale, l’Hellas Verona ufficializza la cessione a titolo definitivo di Matteo Lovato all’Atalanta.

Di seguito la nota ufficiale:

“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo ad Atalanta Bergamasca Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato. Con la maglia dell’Hellas Verona, il difensore classe 2000 ha maturato la sua prima esperienza professionale in Serie A, totalizzando 25 presenze nella massima serie.

Hellas Verona saluta Matteo Lovato, lo ringrazia per il contributo fornito alla squadra gialloblù in una stagione e mezza e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva.“

