UFFICIALE – Atalanta, Romero è positivo asintomatico al Covid

L’Atalanta, con un comunicato ufficiale, ha dichiarato che il difensore Romero è risultato positivo al Covid dopo il tampone di ieri.

A seguire la nota ufficiale:

“Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.”

Questo vuol dire che il difensore salterà la partita con la Lazio

