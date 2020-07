La Mediaset ha ufficializzato, attraverso i propri social, che Barcellona-Napoli di sabato 8 agosto sarà trasmessa in chiaro.

La partita, valida per il ritorno degli ottavi di Champion’s League, sarà visibile su Canale 5 e sull’app Mediaset. Una delle partite più importanti per il calcio italiano e per gli azzurri, insomma, potrà essere vista da chiunque.

