Ufficiale: Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou a porte chiuse

Con una nota sul proprio sito ufficiale la UEFA comunica le sedi delle quattro partite degli ottavi di ritorno ancora da disputare.

Barcellona-Napoli si giocherà ufficialmente al Camp Nou a porte chiuse. Stessa decisione presa per gli altre tre ottavi di finale che si giocheranno nelle sedi delle rispettive squadre che giocheranno in casa. Dunque Juventus-Lione si giocherà a Torino, Bayern-Chelsea a Monaco e City-Real Madrid a Manchester.

Per quanto riguarda la questione delle partite a porte chiuse la decisione presa resterà tale fino ad un eventuale ulteriore comunicazione. La UEFA fa sapere che questa decisione è stata presa per salvaguardare la salute di tutti, per garantire il prosieguo della competizione e per garantirne l’equità sportiva in un contesto variegato.

